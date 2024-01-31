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"Filozof Ramazan"dan kötü haber! Ramazan Pişkin kimdir, öldü mü? İstanbul'a gelmişti...

"Filozof Ramazan"dan kötü haber! Ramazan Pişkin kimdir, öldü mü? İstanbul'a gelmişti... Sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca lakabıyla tanınan Ramazan Pişkin'in cansız bedeni bulundu. Peki, Diyarbakırlı Ramazan Hoca öldürüldü mü? Ramazan Pişkin kimdir, neden öldü? İşte merak edilenler...