Diyarbakır'da Ulu Camii’de yaptığı konuşmalar ve videolarla tanınan Ramazan Pişkin yaşamını yitirdi.
Ulu Camii'de dini sohbetlerde bulunan 'Ramazan Hoca' ve 'Filozof Ramazan' olarak anılan Ramazan Pişkin'in ölüm haberini alanlar, detayları araştırıyor.
Pişkin'in, İstanbul Fatih’te bulunan kendisine ait çay ocağında ölü bulunduğu ortaya çıktı.
Konuyla ilişkili savcılık soruşturma başlattı.
Ramazan Pişkin kimdir
46 yaşındaki Ramazan Pişkin, Diyarbakır'da doğdu büyüdü.
Kendini İslamiyet’e adayan Pişkin, anlattıkları ile gündem oldu.
Halk arasında 'Filozof Ramazan' lakabıyla tanınan Ramazan Böçkün, hakkında açılan dava sonrası akli dengesinin yerinde olmadığı gerekçesiyle 2020 yılında psikiyatri kliniğine yatırılmıştı.
Geçimini mezarlıklarda ağaç budayarak ve tespih ustalarına yardım ederek sağlayan Ramazan Pişkin, Diyarbakır’ın farklı yerlerinde kadın, erkek, genç, yaşlı herkese İslam’ı anlatarak vatandaşların sorularını Kur’an-ı Kerim’den ayetlerle cevaplandırdı.
"Ramazan Hoca" ve "Filozof Ramazan" olarak anılan Pişkin'in konuşmaları, sosyal medya platformlarında tıklanma rekorları kırdı.
Ramazan Pişkin öldü mü
Ramazan Pişkin, Cerrahpaşa'da bir çay ocağında kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Uğradığı saldırı sonrası Samatya Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fenomen Hoca 47 yaşındaki Pişkin, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.