Finale son 2 bölüm! Yasak Elma 176. bölüm fragmanı yayınlandı: "Hayatımı mahvettin!" FOX TV'nin uzun soluklu dizisi Yasak Elma, 2 bölüm sonra final yapacak. 6 sezonluk efsanenin bitmesine kısa bir zaman kaldı. Dün akşam ekranlarda yer almayan yeni bölümden ilk fragman geldi. Yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Yasak Elma 176. bölüm fragmanı...

İlk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı Yasak Elma'nın 6. sezonu devam ediyor.

FOX TV'de yayınlanan fenomen dizisinin oyuncu kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Murat Aygen, Biran Damla Yılmaz gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Entrikanın eksik olmadığı dizinin yeni bölümü dün akşam ekranlarda yer almadı. İzleyiciler tarafından merakla beklenen diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

2 bölüm sonra final yapacak olan Yasak Elma'nın yeni fragmanı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yeni bölümde neler olacak?

6 sezondur ekranlarda yer alan Yasak Elma dizisinde 6 yıl öncesi hatırlanıyor. Ender ve Yıldız'ın karşılaşması ve 6 yıl boyunca yaşadıkları konuşuluyor.

Ender'in yardımcı olarak eve girmesi izleyicileri şaşırtırken Yıldız'dan gelen yeni entrika planları heyecanlandırdı. İşte yeni bölüm fragmanı...