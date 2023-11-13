Fit haline yorum yağdı! Irmak Ünal bikinili pozlarıyla Instagram'ı yaktı geçti

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Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal, çocukları ile beraber 2021 yılında Bali'ye yerleşmişti.
Oyunculuğu bırakarak Endonezya'ya taşınan Irmak Ünal sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.
Instagram'da 166 bin takipçisi bulunan Irmak Ünal bol bol paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanıyor.
Uzun süredir herhangi bir dizi yada filmde rol almayan Irmak Ünal çocukları ile birlikte Bali'de yaşıyor.
15 Şubat 1977'de Ankara'da dünyaya gelen 46 yaşındaki Irmak Ünal son paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Bikinili pozlarını Instagram hesabından paylaşan Irmak Ünal fiziği ile dikkat çekti. Irmak Ünal'ın fit haline yorum yağdı.
İşte Irmak Ünal'ın son Instagram pozları..