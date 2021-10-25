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    Friends fanları yasta! Ekibin sevilen ismi kanserden vefat etti...

    Friends dizisindeki Gunther rolüyle tanınan Amerikalı aktör James Michael Tyler 59 yaşında hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 12:57
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 13:00
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    Friends fanları yasta! Ekibin sevilen ismi kanserden vefat etti...

    Amerikan sitcom dizisi Friends’de canladırdığı Gunther karakteriyle akıllara kazınan 59 yaşındaki Micheal Tyler, Los Angeles’daki evinde prostat kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

    Ünlü oyuncunun vefat haberini menajeri, "Tyler Pazar sabahı Los Angeles’daki evinde huzurlu bir şekilde hayatını kaybetti"sözleriyle duyurdu.

    2018 yılında Tyler’a ileri derece prostat kanseri teşhisi konmuş ve daha sonra kanser vücuduna yayılmıştı.

    150 BÖLÜM YER ALDI

    1994-2004 yılları arasında yaklaşık 150 bölümde Friends izleyicisinin karşısına çıkan Michael Tyler, 'Central Perk'te bir kafede yönetici ve garson olarak çalışan Gunther karakterine hayat vermişti.

    Mayıs ayında gerçekleşen `Friends Reunion` zoom etkinliğine katılan Tyler, 10 yıllık Friends macerasının hayatının en hatırlanmaya değer yılları olduğunu söylemiş ve bundan daha iyi bir deneyimi düşünemediğini de sözlerine eklemişti.

     

    Friends fanları yasta! Ekibin sevilen ismi kanserden vefat etti... #1

    Friends fanları yasta! Ekibin sevilen ismi kanserden vefat etti... #2

    Friends fanları yasta! Ekibin sevilen ismi kanserden vefat etti... #3

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