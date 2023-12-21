Galatasaray’ın yıldızı Icardi hakkında şaşırtan gelişme! "Terapi alması gerek…." Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun performansı gittikçe düşüyor. Son maçlarda kaydettiği performansı eleştirilerin odağı olan golcü yıldız için “terapi alması gerek” denildi…

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Galatasaray’ın gol makinası Mauro Icardi taraftarları endişelendirmeye başladı. Trendyol Süper Lig’inin 17. Haftasında Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaşma yaşayan sarı- kırmızılıların 1-0’lık üstünlüğü ile 43 puana yükselmişti.

Bir türlü liderlik koltuğuna oturamayan takımın taraftarları Arjantinli gol makinasının performansının son zamanlarda düşüşe geçmesi nedeniyle endişeye kapılmaya başladı.

Son on maçtır performans düşüklüğü yaşıyor…

Şampiyonlar Ligi'nin de son 3 maçı dahil olmak üzere son 10 resmi karşılaşmada sahaya çıkan Arjantinli yıldız, alışılmış olan performansından uzak bir oyun sergiliyor.

Devler Ligi'nde performans sergilediği son 3 maçta golü bulunmayan 30 yaşındaki Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmada ise 2 gol kaydetti. Ayrıca Icardi, bu gollerin yanında 4 de asist yaptı.

Mauro Icardi'nin oynadığı 10 resmi maçta 2 golde kalması, bu sezonun başı ve geçtiğimiz sezon gösterdiği performans göz önünde bulundurulduğunda Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Aldığı kiloları hızlı bir şekilde veren ve fiziksel seviyede iyi bir form yakalayan Icardi'nin performansındaki düşüşün nedeni kamuoyunda, Beşiktaş maçındaki sakatlığının ardından iğne tedavisiyle sahaya çıkması olarak gösterildi.

“Terapi şart…”

Spor yorumcusu Güntekin Onay, Kayserispor maçı sonrasındaki yazısında Mauro Icardi için "Mertens ve Icardi’nin hayal kırıklığı yaratan performansları sarı kırmızıların hücumdaki üretkenliğini de etkiledi. Öyle ki Icardi hiç ikili mücadele kazanamadı ve maç boyunca rakip ceza alanında sadece 5 kez buluşabildi. Derbi için Icardi’ye bir terapi şart. Arjantinli golcü böyle oynarsa Galatasaray’ın Kadıköy’de işi zor olur." ifadelerini kullandı.