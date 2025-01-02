Gassal 2. sezon ilk fragman: Kadın gassal geliyor...

Yağmur Dinç

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi, ilk sezonuyla adeta damga vurdu.

Ahmet Kural'ın oyunculuğu ve Gassal'ın konusu, izleyicilerden tam not aldı.

Tanıtım sürecindeki, “Ölünce beni kim yıkayacak?” afişleri ile tepki toplayan Gassal, ölümle iç içe bir hayat süren Baki isimli bir gassalın (ölü yıkayıcısı) hikâyesini konu alıyor.

Gassal, ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KADIN GASSAL

Yayınlanan ilk fragman, dizinin merakla beklenen yeni sezonuna dair önemli ipuçları içeriyor.

Hande Soral, Gassal'ın yeni sezonunda “Kadın Gassal” karakterine hayat verecek. Soral'ın katılımıyla diziye taze bir soluk gelirken, karakterin hikayeye yeni bir derinlik katması bekleniyor.