Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

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Türk basınının acı günü...

Gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde evinde hayatını kaybetti.

Sever'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

KALP KRİZİ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sever, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapmıştı.

Cenaze töreninin, ailesinin bu sabah Barcelona'dan İstanbul'a dönmesinin ardından netleşeceği belirtildi.

AHMET SEVER KİMDİR?

1960 yılında Konya'da doğan Sever, Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine muhabir olarak başlayan Sever, birçok medya kuruluşunda yurt dışı temsilciliği ve yöneticilik yaptı.

2003 yılında Abdullah Gül'ün Başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini yürüttü.

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası da basın danışmanlığı görevine devam etti.