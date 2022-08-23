Türkiye'nin konuştuğu feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin, kazada ağır yaralı olan 21 yaşındaki genci kurtarmak için çabaladıkları ve gencin yanından ayrılmadıkları görüldü.

Gaziantep ve Mardin'de yaşanan kazalar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda, kontrolden çıkan otomobil dere yatağına uçtu.

Kaza esnasında canlı yayın için Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdulkadir Esen, yol kenarında durarak olay yerine gitti.

Yaralıları kurtarma çalışmaları devam ederken seyir halinde olan bir başka otobüs devrilerek yan yattı.

Kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

Sürüklenen araç, olay yerindeki itfaiye ve ambulans aracına çarparak 16 kişinin ölümüne neden oldu.

Hayatını kaybedenlerin arasında yer alan İHA muhabirlerinin kaza öncesinde çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralı vatandaşa yardım ettikleri görüldü

Görüntülerde, kazada araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım ettiği görüldü.

Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan Birdal'ı sedye ile ambulansa taşımaları yer alıyor.

Gaziantep'teki kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin son görüntüleri VİDEO



Son ana kadar sedyenin yanından ayrılmadılar

Yaralının araçtan çıkarılmasına yardım eden İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver'in ise yaralının ambulansa taşınmasını cep telefonu kamerası ile görüntülediği görülüyor.

İHA'nın aktarımına göre; kazada hayatını kaybeden muhabirlerin son anlarına kadar sedyenin yanından ayrılmadıkları belirlendi.