Gemini ile bayram görseli oluşturma 2026: İşte "O Eski Bayramlar" görselleri

“Nerede o eski bayramlar…”

O günlerin sıcaklığı ve samimiyeti, hafızalarda derin izler bırakmaya devam ediyor.

Derken; Google, gülümseten bir hamle yaptı.

Teknoloji devi, yapay zeka destekli Gemini özelliğiyle kullanıcıların eski bayram anılarını yeniden canlandırmasına imkân tanıyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar, çocukluk bayramlarını anlatabiliyor, anılarını dijital olarak yeniden oluşturabiliyor ve kişisel bayram tebrik kartları tasarlayabiliyor. Böylece geçmişin duygusu, bugünün teknolojisiyle yeniden hayat buluyor.

Siz de bu nostalji dolu akıma katılmak isterseniz tek yapmanız gereken Gemini'ın bayram tebrik kartlarına özel sayfasını ziyaret etmek.

Ardından dahil olmak istediğiniz görsel türünü seçip tıklayarak sevdiklerinizle birlikte sizi o eski bayramlara götürecek görselleri üretebilirsiniz.

GEMİNİ BAYRAM GÖRSELİ OLUŞTURMA