'Gençliğini Çukur'un yıldızı canlandıracak' denmişti! Bülent Ersoy o iddialara yanıt verdi

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un hayatının belgesel olacağı ve gençliğini Çukur'un yıldızı Erkan Kolçak Köstendil'in canlandıracağı iddia edilmişti. Bülent Ersoy, o iddia ile ilgili sorulara yanıt verdi.

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, dün akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Ünlü modacı Pınar Kerimoğlu'nun üç günde hazırladığı özel tasarım siyah payet elbise ile mekana gelen Bülent Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Snob Magazin'in haberine göre; global bir dijital platform, Bülent Ersoy'un hayatını belgesel yapmak için kolları sıvamıştı.

Belgesel ile ilgili düşüncelerini ifade eden Ersoy, gençliğini Erkan Kolçak Köstendil'in canlandıracağı yönünde çıkan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

"O GÜNLERİ YENİDEN YAŞAMIŞ OLACAĞIM"

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, yaptığı açıklamada, "Bu belgeseli kaldırabilecek miyim bilmiyorum. Çünkü o günleri yeniden yaşamış olacağım." ifadelerini kullandı.

"PROJE HENÜZ NETLEŞMEDİ"

Henüz bu belgeselin çekilmesine onay vermediğini de belirten sanatçı, "Proje henüz netleşmedi. Beni kimin oynayabileceğini de düşünmedim." şeklinde konuştu.

"ERKAN'I BEĞENİYORUM AMA...''

Ersoy, "Gençliğinizi Erkan Kolçak Köstendil'in oynamasını ister misiniz?" sorusuna "Erkan'ı çok beğeniyorum ama o yaşlı. Çocukluğum ve gençliğimi canlandırması zor, sırıtabilir." şeklinde cevap verdi.

Ersoy'un bu sorular karşısında gözlerinin dolması ise dikkatli gözlerden kaçmadı.