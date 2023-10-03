Gençlik yıllarındaki Adnan Oktar'ı görün! İnanamayacaksınız... Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ı yıllar önceki kareleri görenleri şoke etti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin bir döneminde oldukça göz önünde bulunan ve kendini "mehdi" sanan Adnan Oktar, kedicikleriyle ekranlarda yer aldı.

Yayınlarına İslam dinini alet eden ve müstehcen anlara sahne olan Adnan Oktar'ın foyası ortaya çıktı.

Kendini mehdi ilan eden Oktar, ağına düşürdüğü insanlara çeşitli eziyetler çektirdi.

Organize Suç Örgütü Adnan Oktar'a yönelik çalışma başlatıldı. Oktar başta olmak üzere örgüt mensubu birçok kişi tutuklandı.

Adnan Oktar, toplam 8 bin 658 yıl hapis cezası aldı.

Gençliğine bakın

Şimdilerde 67 yaşında olan Adnan Oktar'ın hakkındaki bilgiler sıkça araştırılırken, gençlik hali merak konusu oldu.

2 Şubat 1956 tarihinde Ankara doğumlu Oktar'ın yıllar önceki halini görenler tanıyamadı.

İşte Adnan Oktar'ın gençliği...