Georgina Rodriguez'in bornozlu pozları Instagramı salladı! 'Ronaldo çok şanslı '

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.
Sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'a transfer olarak gündeme oturan Ronaldo ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'da yaşıyor.
Ünlü futbolcunun eşi Georgina Rodriguez sık sık paylaştığı cesur pozlar ile magazin gündeminde yer alıyor.
27 Ocak 1994 yılında Arjantin'de dünyaya gelen Georgina Rodriguez iddialı tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.
2016 yılından bu yanan Cristiano Ronaldo ile aşk yaşacan Georgina Rodriguez geçtiğimiz günlerde Fransa'da düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı.
Georgina Rodriguez festivale hazırlanırken verdiği bornozlu pozlarını Instagram hesabından paylaştı. İşte o kareler..
İşte Georgina Rodriguez'in Cannes Film Festivali tarzı..