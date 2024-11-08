Geri dönüyor: MasterChef Ayşe'nin yeni programı belli oldu

Yağmur Dinç

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef, tüm heyecanıyla devam ediyor.

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu MasterChef, 2024 sezonuyla damga vuruyor.

MasterChef'in bu seneki yarışmacıları arasında dikkat çeken bir isim de Ayşe Ekiz oldu.

Yörük kızı Ayşe'nin tavırları, yeteneği ve samimi halleri seyircilerin gönlünü kazandı.

MasterChef Ayşe'nin erken vedası ise herkesi üzdü; ancak geri dönmeye hazırlanıyor...

YENİ PROGRAMI

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre; Ayşe Ekiz, yeni bir program ile ekrana dönecek.

Kullanıcıların yorumlarına bakıldığında ise, Ayşe'nin Zuhal Topal ile Yemekteyiz'e katılacağı iddia edildi.

Ancak, henüz böyle bir açıklama bulunmuyor.