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    Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu

    İlk 2 sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 11:32
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 11:54
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    Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu

    Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi, izleyicilerin sevgisini kazandı.

    Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı Gibi dizisi, 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

    7 Ekim'de başlayacak

    Çekimleri için hazırlıkların sürdüğü Gibi'nin yeni bölümleri her cuma günü seyirciyle buluşacak.

    Gibi, yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de Exxen'de olacak.

    Gibi nin yeni sezon tarihi belli oldu #1


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