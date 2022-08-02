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- Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu
Gibi'nin yeni sezon tarihi belli oldu
İlk 2 sezonuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi'nin yeni sezonu 7 Ekim'de yayınlanacak.
- Haber Merkezi
- 02.08.2022 - 11:32
- Güncelleme : 02.08.2022 - 11:54
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gibi, izleyicilerin sevgisini kazandı.
Başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı Gibi dizisi, 3. sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
7 Ekim'de başlayacak
Çekimleri için hazırlıkların sürdüğü Gibi'nin yeni bölümleri her cuma günü seyirciyle buluşacak.
Gibi, yeni sezon bölümleriyle 7 Ekim'de Exxen'de olacak.