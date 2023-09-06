Gizem Örge'nin eski eşi Diriliş Ertuğrul'un yıldızı çıktı! Gören gözlerine inanamadı.. Filenin Sultanları'nın başarılı isimleri arasında yer alan Gizem Örge'nin eski eşi sosyal medyada gündem oldu. İşte Gizem Örge'nin eski eşi..

ensonhaber.com

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızın oyuncuları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları'nın önemli isimlerinden olan Gizem Örge sporculuğunun yanında özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekti.

Milli takımımızın şampiyonluğa ulaşmasında önemli bir rol oynayan Gizem Örge'nin eski eşini görenler hayrete düşüyor.

Gizem Örge'nin eski eşi bir döneme damgasını vuran başarılı dizi Diriliş Ertuğrul'un yıldız oyuncusu çıktı.

Voleybol hayatına Ankara Eczacı Voleybol Kulübü'nde başlayan Gizem Örge 2008 yılına kadar da bu kulüpte lisanslı olarak voleybol oynadı.

Takımın 2. lig'e yükselmesinde yer alan kadroda bulunan Örge 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor'a transfer oldu.

2012-2013 sezonunda VakıfBank'a transfer olan Gizem Örge Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü alma başarısı gösterdi.

2012-21 arası VakıfBank takımında forma giyen Gizem Örge 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Başarılı libero oyuncusu özel hayatı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Gizem Örge 2017 yılında Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Doğan Alp karakteriyle tanınan oyuncu Cavit Çetin Güner ile evlendi.

Yaklaşık iki sene süren Gizem Örge, Cavit Çetin Güner evliliği 2019 yılında sona erdi. Çiftin boşanma haberi uzun süre gündem olmuştu.