Gönül Dağı 107. bölüm 2. fragmanı: Selma ve Taner'in aşkı başladı ama... Araya öyle bir engel girdi ki! Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında, Veysel'in yürüyemiyor olması herkesi derinden etkiledi. Veysel'in ağlama sahneleri, seyirciyi de gözyaşlarına boğdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son fragmanı, bir kez izleyenleri ağlatmayı başardı. Veysel'in yürüyemiyor olması kasabada büyük yankı uyandırırken, Veysel ise ağlama krizine girdi. Sürünerek hastaneden çıkmaya çalışan ancak başarılı olamayan Veysel, Cemile ve Kenan'ın kucağında ağladı. Muammer her yeri dağıttı Veysel'in sakat kalmasından sonra Muammer, şirketi dağıttı ve Taner ile Ramazan'a ağzına geleni söyledi. Bu sırada Taner ve Selma arasında kıvılcımlar yükselmeye başladı. Ancak Veysel'in sakatlığı bu aşka bir kez daha engel oldu.