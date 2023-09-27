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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin son fragmanı, bir kez izleyenleri ağlatmayı başardı.
Veysel'in yürüyemiyor olması kasabada büyük yankı uyandırırken, Veysel ise ağlama krizine girdi.
Sürünerek hastaneden çıkmaya çalışan ancak başarılı olamayan Veysel, Cemile ve Kenan'ın kucağında ağladı.
Muammer her yeri dağıttı
Veysel'in sakat kalmasından sonra Muammer, şirketi dağıttı ve Taner ile Ramazan'a ağzına geleni söyledi.
Bu sırada Taner ve Selma arasında kıvılcımlar yükselmeye başladı. Ancak Veysel'in sakatlığı bu aşka bir kez daha engel oldu.