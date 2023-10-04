Gönül Dağı 108. bölüm 2. fragmanı: Asuman Ramazan'ı terk etti! Bir aşk daha Gedelli'de son buldu! TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, seyircisini şaşırtmaya devam ediyor. Veysel'in yürüyememesinin ardından, Ramazan ve Asuman'ın arasının açıldığı görüldü.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Veysel'in yürüyememesi, amcaoğullarını harekete geçirdi. Veysel'i her anlarında yanlarında isteyen Taner ve Ramazan, askere gidecek gençlerin için kurban ayarladı ve Veysel'i de yanlarına aldı. Ancak işler karıştı... Kamyonetin arkasından düşen Veysel bozkırda kaybolurken, Cemile ise neye uğradığını şaşırdı. Ramazan ve Asuman arasında da ipler gerildi Gedelli'de askere gidecek gençler için düzenlenen gecede şarkı söyleyen Asuman, Ramazan'ı gözyaşlarına boğdu. Asuman'ın Ramazan için söylediği sözlerden aralarının bozuk olduğu ve ayrılmanın eşiğinde oldukları anlaşıldı.