TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, 4 sezondur aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.
Anadolu'nun içinden ilham alan dizi, dokunaklı öyküleri ve sıcacık atmosferiyle seyircilere unutulmaz duygular yaşatıyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli oyuncuların üstlendiği yapım, son bölümüyle ekranlara damga vurmuştu.
Dizinin hayranları heyecanla yeni bölümü beklerken, ikinci fragman geldi. Bakın neler olacak neler…
Selma ve Taner'in nişanı mahvolacak
Yüzleri bir türlü gülmeyen Selma ve Taner, evliliklerinin ilk adımlarını atacak.
Taner, bütün kasabayı organize ederek Selma'ya sürpriz bir nişan hazırlamaya başlayacak.
Selma habersiz bir şekilde kendi nişanına gidecek. Tam mutlu oldular derken, sosyal medyada yer alan iddialara göre Yasemin rahat vermeyecek. Bakalım nişanı bozacak mı...
İşte Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragman!