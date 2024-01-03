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Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragman: Bela geri geldi! Taner ve Selma’nın nişanı altüst olacak

Gönül Dağı 121. bölüm 2. fragman: Bela geri geldi! Taner ve Selma’nın nişanı altüst olacak TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda yüzler bir türlü gülmüyor. Yeni bölümde Taner ve Selma tam mutluluğa kavuştu derken, bela geri geliyor. Yasemin bakın neler yapacak. İşte Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı...