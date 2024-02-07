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TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı, son yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Anadolu'nun sıcacık atmosferini ve dokusunu yansıtan dizi, seyircileri her bölümde kendine hayran bırakıyor.
Başrollerini Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi deneyimli isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi.
Bakalım yeni bölümde neler olacak neler…
Kasaba'ya hırsız dadanıyor
Seyfettin ve Mevsim’in masum aşkları izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Öte yandan Kasabaya hırsız dadanacak. Abdullah dedenin koyunları çalınacak. Amca oğulları boş durmayacak. Hırsızları yakalamak için bakın ne yapacak…
Gönül Dağı 126. bölüm 2. fragman...