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Gönül Dağı 126. bölüm 2. fragman: Kasaba tehlikede! Amca oğulları bakın ne yapacak

Gönül Dağı 126. bölüm 2. fragman: Kasaba tehlikede! Amca oğulları bakın ne yapacak Her Cumartesi izleyicileri TRT 1 ekranlarına kilitleyen Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi. Kasabalıların başları belada! Amca oğulları Kasabayı kurtarabilecek mi? İşte Gönül Dağı 126. bölüm 2. fragman...