Gönül Dağı 131. bölüm fragman: Sonunda beklenen oldu! "Hazır olmak lazım" TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı, Ramazan ayına hazırlanıyor. Dizinin yeni bölümünden ilk fragman geldi. Taner ve Selma sonunda mutlu sona kavuştu. Bakın yeni bölümde neler olacak...

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ensonhaber.com

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yine ekran başında izleyicileri büyülemeyi başardı.

Anadolu'nun sıcacık atmosferini yansıtan dizi, her bölümünde izleyicilerini duygusal bir serüvene davet ediyor.

Senaryosu Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'e ait olan dizi, usta oyuncular Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu gibi değerli isimleri bir araya getiriyor.

Yeni bölümü merakla beklenen diziden ilk fragman geldi. Kasaba Ramazan’a hazırlanıyor…

Taner ve Selma için yeni dönem!

Sezonun başından bu yana dört gözle beklenen düğün sonunda gerçekleşti. Taner ve Selma dünya evine girdi.

İkilinin önünde yeni bir dönem başlarken, Ramazan ayı da geldi çattı. Tüm kasaba Ramazan ayına hazırlanıyor.

İşte Gönül Dağı 131. bölüm fragmanı...