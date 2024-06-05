Her Cumartesi izleyicileri ekran başına kilitleyen Gönül Dağı dizisi, sezon finaline hazırlanıyor.
Anadolu’nun sıcak atmosferinde geçen, duygusal hikayeleriyle büyük ilgi gören dizi, izleyicileri derinden etkileyen sahneleriyle dikkat çekiyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin’in kaleminden çıkan Gönül Dağı, izleyenleri büyüleyen anlatımıyla büyük övgü topluyor.
Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun yer aldığı diziden yeni fragman geldi.
Ölüm haberi gözyaşlarına boğacak
Dizinin sezon finalinde Elif, hastaneye kaldırılıyor. Bebeği sağlıklı doğunca bütün kasabanın yüzü gülüyor. Bakalım Elif kurtulabilecek mi?
Öte yandan Sefer, Zahide'yi karşılamaya gidiyor. Ancak Zahide'nin ölüm haberi, Taner'i ve kasabayı gözyaşlarına boğacak.
İşte Gönül Dağı 142. bölüm 2. fragman...