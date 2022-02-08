Gönül Dağı 51. bölüm 2. fragmanı: Asuman babasının izin verdiğini söyleyemedi, Ramazan Asya'yı seçti!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Ramazan'ın tüm defterleri yaktığı ve Asuman'ı geride bırakmaya çalıştığı görüldü. Asuman ise babasının işaretlerinden bu aşka artık onay verdiğini anladı.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinden yeni fragman geldi.

Yayınlanan yeni fragmanda; Rıfat'ın Meryem'in gözlerini açtırmakta kararlı olduğu ve kahveyi satışa çıkardığı görüldü ancak buna izin vermeyen Sefer, soluğu amcaoğullarının yanında aldı.

Amcaoğulları Meryem'in gözünü açmak için bir plan hazırladı ve Sefer'e bu konu hakkında sunum yaptı.

Ramazan ise Asuman'la olanlara daha fazla dayanamadı ve onun aşkı uğruna yazdığı defteri koparıp tek tek yaktı.

Ramazan'ın gözyaşları seyirciyi bir hayli etkilerken, Asya'ya yönelmesi ise bir o kadar şaşırttı.

Asuman babasının hareketinden Ramazan ile olan aşkına onay verdiğini anladı ve harekete geçti. Ama gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Peki, Asuman ne gördü? Asya ve Ramazan evlenecek mi? İşte Gönül Dağı 51. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 51. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM ÖZETİ

Amcaoğullarına destek sağlanmasıyla, üzerlerindeki kasvet dağılmış haldedir. Yeniden motive olup kolları sıvayan amcaoğulları, uçan arabayı bitirip sunmak için hazırlıklara başlar. Her şeylerini adadıkları bu süreç, onları nasıl bir yolculuğa sürükleyecek?

Öte yandan Sefer ise hastalığının ilerlemesinin getirdiği yeni problemlerle umutsuzluğa kapılmış haldedir. Sefer'in umutsuz, kendini eve kapatmış hali herkesi çok üzerken, Ciritçi Abdullah duruma müdahale eder.

Ciritçi Abdullah, Sefer'i bozkırda zeytin ağacı arayacakları bir yolculuğa çıkarırken bu yolculuk, Sefer üzerinde nasıl bir dönüşüme vesile olacak?