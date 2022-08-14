Gönül Dağı bombayı patlattı! AsRam'dan yeni sezona özel video geldi... Neler olacak?

Gönül Dağı dizisinde Asuman ve Ramazan'a hayat veren Hazal Çağlar ile Cihat Süvarioğlu'ndan yeni sezona özel video geldi. Videoyu görenler, yeni sezon için heyecanlanmaya başladı.

“Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanıyor.

İlk iki sezonda sımsıcak hikayeleriyle kalplere dokunan dizi, yeni sezonda da herkesi yine ekrana kilitleyecek.

Dilek'imn ölümü ile herkesi ağlatan Gönül Dağı'nda Asuman ve Ramazan'ın evlenmesi mutlu etmişti.

Geçtiğimiz sezona damga vuran Asuman - Ramazan aşkında mutlu son yaşanırken, yeni sezonda neler olacağı ise merak konusu..

Asuman'a hayat veren Hazal Çağlar ile Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu, yeni sezon çekimleri için Eskişehir'e geldi.

Aşkın en güzel halini anlatan AsRam, yeni sezon çekimlerinden bir videoyu hayranları için yayınladı.

Herkesi heyecanlandıran video, Gönül Dağı'nın resmi Instagram ve Twitter sayfalarından paylaşıldı.

AsRam geri dönüyor

Asuman ve Ramazan aşkı, sevdanın en güzel halini izletti. Zaman zaman kavuşan zaman zaman ise ayrılan çift, aşka doyurdu.

Sezon finalinde evlenen ve mutlu sona ulaşan AsRam, Dilek'in ölümüyle düğünlerini kötü bir şekilde noktaladı.

Ancak ikilinin üzücü bir şekilde olmasına rağmen kavuşması, ekran başındaki izleyenleri sevindirdi.

Yeni sezonda da aşka doyurmaya hazırlanan AsRam çiftinden taptaze bir video geldi.

AsRam'dan yeni sezon videosu geldi İZLE

Yayınlanan video şu ifadeler yer aldı;

"Herkese selam. Biz yeni sezon çekimlerine başladık. Eylül'de görüşmek üzere... Selamlar, sevgiler.."