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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyenleri büyülemeye devam ediyor.
Cumartesi günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümü öncesinde ise görseller paylaşıldı.
Dizinin yeni bölümünden gelen görsellerde; Selma ve Taner'in birbirine yakınlaştığı hatta "ailecek" pikniğe çıktıları görüldü.
Karakterin değişimi şaşırttı
Taner ve Selma'nın sarmaş dolaş halleri ise görenleri şoke etti. Taner'in geçen 8 yıllık zaman atlamasında "Dilek" demesi ancak Selma'ya sarılması, karakterin uğradığı değişimi de gözler önüne serdi.
Taner'in Selma'nın istemesine baskın yapmasının ardından da ikilinin aşk dolu hikayesinin başlayacağı öğrenildi.