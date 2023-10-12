Gönül Dağı'nda can yakacak gelişme... O karakterin değişimi şoke edecek! "Dilek mezarında ters döndü" Gönül Dağı dizisi her geçen gün hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümü öncesi gelen görsellerde; Taner ve Selma'nın yakınlaşması tüm dengeleri alt üst etti.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, izleyenleri büyülemeye devam ediyor. Cumartesi günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran dizinin yeni bölümü öncesinde ise görseller paylaşıldı. Dizinin yeni bölümünden gelen görsellerde; Selma ve Taner'in birbirine yakınlaştığı hatta "ailecek" pikniğe çıktıları görüldü. Karakterin değişimi şaşırttı Taner ve Selma'nın sarmaş dolaş halleri ise görenleri şoke etti. Taner'in geçen 8 yıllık zaman atlamasında "Dilek" demesi ancak Selma'ya sarılması, karakterin uğradığı değişimi de gözler önüne serdi. Taner'in Selma'nın istemesine baskın yapmasının ardından da ikilinin aşk dolu hikayesinin başlayacağı öğrenildi.