Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı'nın Asuman'ı göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyayı yaktı geçti! 'Sen neymişsin ya'

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, sosyal medya hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozuyla nefes kesti. Hayranları, 'Sen neymişsin ya' demekten kendilerini alamadı.

Anlattığı hikayelerle herkesin beğenisini kazanan TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, cumartesi akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya gibi başarılı isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle izleyicisinden tam not alıyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, genç yeteneklere fırsat tanıyarak kendi yıldızlarını yarattı. Bu yeni yeteneklerden biri de hç şüphesiz Hazal Çağlar...

Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, oyunculuğunun yanı sıra duru güzelliği ve güçlü sesi ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.

Rolünün altından başarıyla kalkan ve söylediği şarkılarla gönüllere dokunan Hazal Çağlar, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

PAYLAŞIMLARIYLA NEFES KESTİ

Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan Hazal Çağlar, son olarak Instagram hesabının hikaye kısmından yayınlandığı fotoğraflarla gündeme geldi.

Göğüs dekolteli pozlarıyla nefes kesen güzel oyuncu, ''Sen neymişsin ya'' dedirtti.