Gönül Dağı'nın Asuman'ı ıslak ıslak paylaştı, görende kalp kalmadı! 'Öl de ölelim be'

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Hazal Çağlar, yaz sezonunu açtı. Dizinin tatile girmesinin ardından denize koşan oyuncu, güzelliğiyle büyüledi.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümü ile kalplere yerleşti.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizide Hazal Çağlar, Asuman karakterine hayat veriyor.

Belediye başkanının kızını canlandıran Hazal Çağlar, genç yaşına rağmen kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Asuman'ı üzerine bir elbise gibi giyen Hazal Çağlar, güzelliği ve performansı sayesinde seyirciden tam destek aldı.

Hem dizide hem de sosyal medya üzerinden dikkatleri üzerine çeken Hazal Çağlar, sezon biter bitmez soluğu denizde aldı.

Tatile çıkan ve tüm güzelliğini sergileyen Hazal Çağlar, bu anları sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Gönül Dağı'nın sezon finaline girmesinden sonra Instagram üzerinden daha sık paylaşımlarda bulunmaya başlayan Hazal Çağlar, son paylaşımı ile yine gündem oldu.

Hazal Çağlar büyüledi

Sesinin güzelliği ile Gönül Dağı dizisine damga vuran Hazal Çağlar, lacivert şapkalı üstüyle deniz pozunu takipçilerine sundu.

O paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çağlar'a 30 binin üzerinde beğeni ve yorum geldi.

Çağlar'ın fotoğrafına kalp koyan hayranları, "Güzelliğine doyamadık" , " Öl de ölelim" tarzında yorumlar yaptı.

Genç isim sosyal medyasından hem kendi karelerini hem de sette çektiklerini paylaşıyor.