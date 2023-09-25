Gönül Dağı'nın Selma Öğretmen'i Taner'i fena aldattı! Sevgilisini gören dumur oldu: "Çok fenasın" Gönül Dağı dizisinde Selma'ya hayat veren Melis Sevinç'in gerçek aşkı, sosyal medyada üzerinden gündem oldu.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Selma Öğretmen'e hayat veren Melis Sevinç, güzelliğiyle dikkati çekiyor. Beren Saat'e olan benzerliğiyle olay olan Sevinç, kısa süre içerisinde seyircilerin gönlünü kazandı. Berk Atan ile de iyi bir uyum yakalayan Melis Sevinç'in sosyal medya üzerinden paylaştığı kareler olay oldu. Sevgilisiyle aşk dolu kareler Sevgilisi Cem Çelik ile çektirdiği kareleri paylaşan Melis Sevinç, Gönül Dağı izleyenlerinden yorum aldı. İzleyiciler Sevinç'i Berk Atan ile yakıştırdığını söyledi ancak ünlü ismin ilişkisi uzun yıllara dayanıyor. Yaz tatilini de beraber geçiren ikilinin kısa süre sonra nikah masasına oturması bekleniliyor.

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