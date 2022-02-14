Gönül Dağı'nın Veysel'i ile Boran Kuzum hakkında kimsenin bilmediği gerçek! O fotoğraf ile ortaya çıktı

Gönül Dağı'nın Veysel'i ile Boran Kuzum hakkında kimsenin bilmediği gerçek! O fotoğraf ile ortaya çıktı

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Veysel karakteriyle büyük bir üne kavuşan Semih Ertürk ile başarılı oyunculuyla adından söz ettiren Boran Kuzum hakkında ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırttı.

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla da cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, oyuncu kadrosu ve içleri ısıtan sıcacık hikayesi ile büyük ilgi görüyor.

Yeni ve genç yüzlere de fırsat tanıyan Gönül Dağı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Semih Ertürk, başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkati çekiyor.

Dizide hayat verdiği Veysel karakteriyle büyük bir üne kavuşan Semih Ertürk, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Semih Ertürk ile rol aldığı projelerdeki performansıyla adından söz ettiren Boran Kuzum hakkında kimsenin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı.

29 yaşındaki Semih Ertürk ile Vatanım Sensin dizisindeki Leon rolü ile şöhreti elde eden 30 yaşındaki Boran Kuzum'un okul arkadaşı oldukları öğrenildi.

SEMİH ERTÜRK İLE BORAN KUZUM OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

Son dönemin iki parlayan ismi i Semih Ertürk ve Boran Kuzum, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Her iki isim de okulu aynı dönemlerde okuyup mezun oldu.

Semih Ertürk, yakın zamanda 2016 yılından bir tbt paylaşımı da yaptı ve bu paylaşımında Boran Kuzum'a da yer verdi.