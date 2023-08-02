Gözlerden uzak, sır gibi sakladı ama... Bergüzar Korel'in çocukları büyüdü, gören inanamadı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyor. Çocuklarını basından uzak tutan çift, zaman zaman ise yakalanmaktan kurtulamıyor.

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Halit Ergenç ile olan evliliğini üç çocukla taçlandıran Bergüzar Korel, aile hayatını gözlerden uzak tutuyor.

Bir ayağı Londra'da bir ayağı Türkiye'de olan ve yeniden setlere dönmeye hazırlanan Korel çocuklarına; Ali, Han ve Leyla adını verdi.

Ali'nin eğitimi için Londra'ya giden oyuncu sosyal medya hesabını aktif kullanıyor ve zaman zaman çocuklarıyla da paylaşım yapıyor.

Çocuklarıyla paylaşım yapan Korel, yüzlerini göstermek istemiyor hatta izinsiz çekim yapanları da uyarıyor.

Ancak gazetecilerden kaçamayan Bergüzar Korel ve Jalit Ergenç çifti, çocuklarıyla görüntülenmekten kaçamıyor.

Uzaktan bile olsa çocuklarının bazı kareleri basına yansırken, oyuncunun kendisinin ne zaman paylaşacağı ise merak konusu oldu.

Bergüzar Korel'in sır gibi sakladığı çocukları

Başarılı oyuncu Bergüzar Korel, çocuklarının izinsiz fotoğraflarının çekilmesinden bir hayli rahatsız. Ancak gazeteciler, sık sık bu kareleri yayınlıyor.

Aile hayatının sadece belirli bir kısmını paylaşan Korel, çocuklarının şimdiki hallerini ise göstermiyor.

Kocaman olan çocuklarını daha sakin bir ortamda yetiştirmek isteyen Korel, bu konuda da dikkatli davranıyor.

Çocukları merak edenler ise yayınlanan kareleri aşağıda bulabilir...