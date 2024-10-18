Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak? Güldür Güldür Show 12. sezon tarihi...

Hüseyin Topuz
Show TV ekranlarının sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un yeni sezon tarihi merak uyandırdı.
Kadrosunda birçok başarılı ismin yer aldığı Güldür Güldür Show, 12. sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Ali Sunal'ın moderasyonuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show birbirinden eğlenceli skeçleriyle izleyici ekrana kilitleyecek.
Programın sıkı takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi son günlerde sıkça araştırıyor.
Peki, Güldür Güldür Show'un yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...
Güldür Güldür Show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Güldür Güldür Show yeni sezonuyla 19 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.