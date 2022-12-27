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    Güldür Güldür Show yılbaşına özel hazırlandı! Konukları herkesi mest edecek!

    Yılbaşına az bir süre kala kanallarda şenlik başladı. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür, yılbaşı gecesi izleyenleri ekrana kilitlemek için birbirinden özel konuklar çağırdı.
    • 27.12.2022 - 15:33
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    Güldür Güldür Show yılbaşına özel hazırlandı! Konukları herkesi mest edecek!

    BKM imzalı ve Ali Sunal'ın sunduğu Güldür Güldğr Show, eğlenceli anlara sahne olmaya devam ediyor. Birbirinden yetenekli oyuncuların yer aldığı program, Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

    Yılbaşında da ekranda olacak olan program, birbirinden başarılı ve özel isimleri sahnesinde ağırlayacak.

    Güldür Güldür Show, 'Yılbaşı Özel' bölümü birbirinden özel konukları ve sürprizleriyle geliyor.

    Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel, 31 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de. İşte tanıtım....

    Güldür Güldür Show yılbaşına özel İZLE


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