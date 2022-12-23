Güldür Güldür'ün Feridun'u Giray Altınok'un eşi güzelliğiyle dudak ısırttı! Bakın hangi oyuncu çıktı

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği Feridun karakteriyle adından söz ettiren Giray Altınok'un eşi, güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Altınok'un hayranları, sosyal medyadan övgüler yağdırdı.

Sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show, eğlendiren bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

Kadrosunda Aziz Aslan, Açelya Topaloğlu, Meltem Yılmazkaya, Doğa Rutkay, Aylin Kontente, Alper Kul gibi oyuncuların yer aldığı Güldür Güldür Show'daki tiplemeler, ekran başındaki seyirciyi gülme krizine soktu.

Bu tiplemelerden birisi de Feridun karakteriyle adından söz ettiren Giray Altınok oldu. Altınok, Feridun tiplemesi sayesinde adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Sergilediği performansı ile gönüllerde taht kuran Giray Altınok, 1984 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olan oyuncu, üniversiteden sonra İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk alanında eğitim alan Giray Altınok, kamera karşısına ilk olarak ''Kaybedenler Kulübü'' filmi ile geçti.

Birbirinden başarılı yapımlarda rol aldı

Kamera karşısına ilk olarak ''Kaybedenler Kulübü'' filmi ile geçen Altınok; GDO Kara Kedi, Tut Sözünü, Labirent ve Vücut gibi yapımlarda rol aldı. 2018 yılında ise kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile dünyaevine girdi.

Evlendikten sonra eşi ile birlikte tiyatro kuran oyuncu, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Bu davranışı ile de hayranlarının beğenilerini topluyor.

Sosyal medyada ara sıra eşiyle karelerini paylaşan Giray Altınok, eşinin güzelliğine dair de övgüler aldı. Altınok'un aşk pozlarına, ''Çok yakışıyorsunuz'', ''Ne şanslı adamsın'' ve ''Yengenin güzelliği'' gibi yorumlar yapılıyor.

Ayrıca Cansu Diktaş'ın doğal güzelliği es geçilmiyor. Sosyal medya kullanıcıları, Cansu Diktaş'ın doğak güzelliğine iltifatlar yağdırıyor.