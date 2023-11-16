Gülşah Saraçoğlu'nun kilolu ve estetiksiz hali olay oldu! "Doğal olan tek yer kan grubu" Söylemleri ve paylaşımlarıyla adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, eski haliyle sosyal medyaya bir kez daha damga vurdu.

ensonhaber.com

Jürilik yaptığı moda programlarıyla adından söz ettiren Gülşah Saraçoğlu, yaptırdığı estetikleri saklamayan bir isim.

Hem söylemleri hem de paylaşımlarıyla dikkati çeken Saraçoğlu, geçtiğimiz aylarda bir programa katıldı.

Burada yaptırdığı estetiklerden bahseden Saraçoğlu doğal kalan yerlerini, "Doğal olan yerlerim saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum.'' diyerek açıkladı.

'Yüz nakli yaptırdım diyebilirim' açıklamasıyla da uzun süre konuşulan ünlü isim 'Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Saraçoğlu'nun bu açıklamalarından sonra estetiksiz ve kilolu hali dikkati çekti.

Gören inanamadı

Şimdilerde fit hali ile tanınan 40 yaşındaki modacının geçmişteki kilolu fotoğrafını görenler tanıyamadı.

Estetik harikası olduğunu kendisi de itiraf eden Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler 'Yok artık', 'Bu kadarı da inanılmaz', 'Doktorunu tebrik etmek lazım', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptı.