Günden güne eriyor! 93 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali olay oldu...

Günden güne eriyor! 93 kilo veren Pelin Öztekin'in son hali olay oldu...

Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu Pelin Öztekin, bikini pozuyla takipçilerinin ilgi odağı oldu.

Rahmetli Rasim Öztekin'in kızı olan Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar döneminde oldukça kiloluydu.

2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren Öztekin fit hali ile dikkat çekmişti.

Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali hayranlarının ilgi odağı oldu.

Şimdilerde tatilde olan güzel oyuncu, tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Günden güne zayıflıyor...

Pelin Öztekin'in bikinili pozu sosyal medyayı salladı.

İncecik kalan Öztekin'in daha da zayıfladığı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Binlerce beğeni alan o poz...