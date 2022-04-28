Güneşi Beklerken'in Melis'i mini eteğini giydi, gören dilini ısırdı! 'Ey Oğuzhan Koç neler kaçırdığına bak'

Güneşi Beklerken dizisinde oynayan ve son olarak Kalp Yarası'nda boy gösteren Yağmur Tanrısevsin, mini eteğiyle görenlerin aklını başından aldı. Güzelliğiyle parmak ısırtan oyuncuya yorum yağdı.

24 Ağustos 1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili adlı dizilerde konuk oyuncu olarak boy gösterdi.

Güneşi Beklerken dizisinde Melis Güzel karakteriyle tanınan başarılı isim, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü'nden mezun oldu.

Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan gibi isimlerden oyunculuk eğitimi alan Tanrısevsin, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Kalp Yarası dizisinde oynadı.

Gökhan Alkan ile başrolde yer alan ve bir dönem şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu, geçtiğimiz günlerde bir diğer eski aşkı Kerem Bürsin ile anıldı.

Kerem Bürsin ile yeniden barıştığı söylenilen ancak iddiaları yalayan Tanrısevsin, dizinin ardından kendisini dinlenmeye verdi.

Şu sıralar herhangi bir projede yer almayan ancak sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla dikkati çeken oyuncu, parmak ısırttı.

Yağmur Tanrısevsin'den fizik şov geldi

The Tragedy, Aşk Ağlatır, Geniş Aile: Yapıştır, Yok Artık 2 ve Baba Parası filmlerinde yer alan Yağmur Tanrısevsin, başarılı oyuncular arasında gösteriliyor.

Pis Yedili, Adını Feriha Koydum, Güneşi Beklerken, Kaçak, Bana Baba Dedi, Mayıs Kraliçesi, İki Yalancı Duygu Menajerimi Ara ve Kalp Yarası gibi diziler sayesinde de geniş kitlelere ulaşan oyuncu, güzelliğiyle konuşuluyor.

Oğuzhan Koç ve Kerem Bürsin gibi yakışıklı isimlerle aşk yaşayan Tanrısevsin, şu sıralar hayatına yalnız devam ediyor.

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile yalnız olduğu için şaşırılan Tanrısevsin, tarzıyla hayranlarını mest ediyor.

Giydiği mini eteği ve çektirdiği karelerle sosyal medyanın diline düşen oyuncuya, "Gözlerimi alamadım" tarzında övgü dolu yorumlar geliyor.