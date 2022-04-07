Anne bir zürafa, ölen yavrusunu koruyabilmek için çevredeki sırtlanlara tek başına karşı koydu. Zürafanın canı pahasına sırtlanlara tekme savurduğu anlar, kameraya alındı.

Güney Afrika’da, Mpumalanga eyaletinde yer alan Timbavati Özel Doğa Koruma alanında, anne bir zürafanın ölen yavrusunu korumak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

Kruger Ulusal Parkı'nda ölü yavru zürafanın etrafını saran sırtlanlar, büyük bir mücadele ile karşı karşıya kaldı.

Anne zürafa, sayıca üstün olmalarına rağmen sırtlanlara tekmelerle saldırdı. Öldürücü tekmelerden kaçan sırtlanlar, annenin mücadelesine yenik düştü.

“Vahşiliği dikkat çekiciydi”

Görüntüleri çeken, saha rehberlerinden Alexandra Olivieri (34) oldu.

Gökteki akbabaları takip ederken olayın yaşandığı bölgeye geldiğini söyleyen Oliveri, "Akbabaların neye ilgi duyduğunu araştırmaya karar verdiğimizde sırtlan inindeydik. Sahne oldukça ilginçti. Sırtlanlarla yavrusunun leşi için amansızca savaşan bir dişi zürafa bulmayı beklemiyorduk. Büyük ihtimalle yeni doğmuş zürafaydı. Dişi zürafanın vahşiliği dikkat çekiciydi. Sanırım bizi en çok şaşırtan sırtlanlarla savaşmak için hırlaması ve tekmelemesi. Akbabalar olmasaydı hiçbirine tanık olamayacaktık.” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika’da anne zürafa, ölü yavrusu için sırtlanlara karşı koydu VİDEO

