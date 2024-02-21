Güzel oyuncu Ege Kökenli spor yaparken ayna karşısına geçti ortalık alev aldı! Bu karın kasları halis mi… Güzelliğiyle dillere destan olan Ege Kökenli sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Ünlü oyuncu spor yaparken ayna karşısına geçti karın kaslarını gören eridi. Bu nasıl fizik…

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Başarılı oyuncu Ege Kökenli yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin gündeminde sıkça yer alan ünlü oyuncu bu kez spor yaptığı anları takipçileri ile paylaştı.

İddialı tarzı ve cesur pozları ile sosyal medyanın gözde isimlerinden olan Kökenli medyanın nabzını tutmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu son olarak 3.1 milyon takipçisi olan sosyal medya hesabında spor yaptığı anları ayna karşısına geçerek paylaştı.

Spor tarzıyla ayna karşısına geçen ünlü isim karın kaslarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Kökenli, fiziğini gösterdiği bu paylaşımla takipçilerini resmen büyüledi.

İşte, Ege Kökenli’den karın kaslı poz...