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    Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri

    Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan Hababam Sınıfı sorusu sonrasında Külyutmaz Necmi araştırılmaya başladı. Peki Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kimdir? İşte Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri!
    • 14.11.2022 - 14:05
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    Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri

    Her hafta pazar günleri ATV ekranlarında, ünlü sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster, bir kez daha ekranlara damga vurdu.

    Yarışma programında sorulan sorularla sık sık gündeme gelen Kim Milyoner Olmak İster'de dün akşam Hababam Sınıfı sorusu dikkat çekti.

    Rıfat Ilgaz'ın Hababam Sınıfı adlı Hababam kitap serisinden uyarlanan filmin oyuncuları adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Milyoner'e damga vuran Hababam Sınıfı sorusu sonrasında sözde kokpya çektirmeyen Külyutmaz Necmi karakteri merak konusu oldu. İşte Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri...

    Külyutmaz Necmi kimdir?

    Külyutmaz Necmi karakterini Ertuğrul Bilda canlandırmıştır. Birçok filmde oynamış olmasına karşın esas şöhretini Hababam Sınıfı'nda Kül Yutmaz karakteri ile elde etmiştir. Aynı zamanda Kuruntu Ailesi dizisinde Hatemi Bey karakterini canlandırmıştır.

    10 Aralık 1993 senesinde 78 yaşındayken İstanbul'da hayatını kaybeden Ertuğrul Bilda, Sevimli Hırsız, Skandal, Çalıkuşu gibi eserlerde rol almıştır.

    Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri #1

    Filmleri

    • Halıcı Kız, 1953 -Tahsin
    • Düşman Yolları Kesti (film)-Mülazım
    • Hababam Sınıfı (film)-Külyutmaz hoca
    • Gazi Kadın (film)-Rus maslahatgüzarı Melidov
    • Cici Kız (film)-Aşçı Rüstem
    • Minik cadı (film)-Kamuran
    • Çöpçüler Kralı (film)-Gazeteye yazı gönderen amca
    • Çıplak Vatandaş (film)-İş adamları birliği başkanı
    • Sekreter (film)
    • Kuruntu Ailesi - Hatemi Bey

    Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kimdir? Ertuğrul Bilda hayatı ve filmleri #2


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