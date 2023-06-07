Hababam Sınıfı’nın Akil Hoca’sıydı! Kendisinden de ünlü olan kızı bakın hangi oyuncu çıktı! Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Hababam Sınıfı, usta oyuncularıyla gündeme geliyor. Filmde Akil Hoca karakterine hayat veren Akil Öztuna'nın kızı kendisinden de ünlü çıktı. Bakın hangi dizilerde oynamış...

Yeşilçam’ın efsane filmleri günümüzde aynı ilgiyle izleniyor. O dönemin oyuncularıysa adından söz ettirmeye devam ediyor. 1976 yapımı Tosun Paşa filminde Tellioğulları’nın reisi Tellioğlu Akil karakterini usta oyuncu Akil Öztuna canlandırıyordu. Türk sinemasının unutulmaz klasiklerinden biri olan Hababam Sınıfı serisinde de gözleri görmeyen felsefe hocası Akil Hoca’ya hayat verdi. Birçoğumuz onu Hababam Sınıfı filminden tanıdık. Sette yaşanan bir kaza sebebi hayatını yitirdiği biliniyor. Trajik ölümüyle herkesi şaşırtan Akil Öztuna’nın kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. Birçok dizide rol almış. Binbir Gece dizisinin yıldızı çıktı Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Akil Öztuna'nın kızı meğer Binbir Gece dizisinde rol almış. Usta oyuncu Akil Öztuna’nın kızı Binbir Gece dizisinde Secal karakterini canlandıran Aytaç Öztuna’ymış. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Aytaç Öztuna aynı zamanda dans eğitimi de aldı. İstanbul Tiyatrosu, Muammer Karaca, Devekuşu Kabare gibi birçok sahnede rol aldı. Binbir Gece, Umutsuz Ev Kadınları, Firuze, Bugünün Saraylısı, Şehnaz Tango gibi başarılı yapımlarda rol aldı.