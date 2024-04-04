Hababam Sınıfı’nın Kıvırcık Ömer’iydi son halini görenler tanıyamadı! Yıllar Talip Güran'a acımasız davranmış Yeşilçam efsaneleri ile hafızalara kazınan birçok oyuncu şimdilerde bambaşka yerlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Bu isimlerden biri olan Hababam Sınıfı’nın kıvırcık Ömer’i son haliyle görenleri hayrete düşürdü. İşte, Kıvırcık Ömer’in son hali…

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Yeşilçam’ın birçok filmi hafızlarda derin izler bırakmayı başarmışlardır. Bu filmler arasında olan ve hala izlendiğinde ilk gündeki seyir zevkini yaşatanlar arasında Hababam Sınıfı bir numaradır diyebiliriz.

Hababam Sınıfı ile adını duyuran hafızalara yer eden birçok oyuncu olmuştur. Kemal Sunal, Münir Özkul, Adile Naşit gibi usta isimlerle birlikte filmde yer alma fırsatını yakalayan bu isimlerin şimdiki halleri de sıkça merak ediliyor.

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor’da Kıvırcık Ömer olarak seyirci karşısına çıkan ve Ayşe adlı öğrenci arasında bir aşk başlar.

İşte tam da bu aşkla hafızalarda yer edinen Kıvırcık Ömer yani Talip Güran şimdilerde bambaşka bir yerde. Son haliyle görenleri şaşkına çeviren Özcan için yıllar epey acımasız davranmış.

İşte, Kıvırcık Ömer’in son hali…

Yaşamına Bodrum'da devam eden Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömer'i Talip Güran tahta sandalye üretimi yaparak geçimini sağlıyor.

Aynı zamanda bir de aynı bölgede restoran açan Güran gündüzleri sandalye imalatı yaparken geceleri ise restoran işletiyor.