Hababam Sınıfı’nın ‘Semra Hoca’sını gören tanıyamıyor! Zaman çok acımasız… Türk sinemasının unutulmaz eseri Hababam Sınıfı’nın Semra Hocası Sema Aydemir son hali görenleri şaşırttı. Masumluğu ve güzelliğiyle hafızalara kazınan Sema Hoca bakın şimdi ne halde…

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Yıllar geçse de aynı duygularla izlenmeye devam eden nadir eserlerden biri olan Hababam Sınıfı aynı zamanda Yeşilçam içinde adeta bir yıldızlar geçidi olarak biliniyor.

Yılların eskitemediği başrollerinde Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit ve Halit Akçatepe gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Hababam Sınıfı 7’den 70’e herkes tarafından izlenmeye devam ediyor.

Başarılı bir çok oyuncunun yer aldığı Hababam Sınıfı’nda masumluğu ve duru güzelliğiyle dikkat çeken öğrencilerinin adeta canını bezdirdiği Semra Hoca karakterine hayat veren Semra Özdamar zamanın acımasız olduğunu bir kez daha gösterdi.

Semra Özdamar, Hababam Sınıfı’nın muzip öğrencilerinin canından bezdirdiği öğretmenlerden biri olan Semra Hoca ile akıllara kazınmıştı.

Uzun yıllardır kameralardan uzak bir yaşam süren Semra Özdamır’ın son hali görenleri şaşırttı.

Usta oyuncunun yıllar içindeki değişimi görenler Semra Hocayı tanıyamadı.

İşte Semra Özdamır’ın son hali…

Şimdilerde 66 yaşında olan oyuncu, Hababam Sınıfı’da rol almasının ardından üç sene sonra oyunculuğu bırakarak, öykü yazarlığı yapmaya karar vermişti.

Zamanın acımasızlığını değişimiyle bir kez daha gösteren Semra Özdamar Almanya’da yaşıyor.