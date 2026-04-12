Eşref Rüya dizisinden reyting hamlesi: Ünlü oyuncu kadroya dahil oluyor

Kanal D ekranlarında fırtınalar estiren Eşref Rüya dizisi her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor.

Senaryosunu usta kalem Ethem Özışık’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Uluç Bayraktar’ın oturduğu dizi, oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’i buluşturan diziye son olarak usta oyuncu Zeynep Eronat dahil olmuştu.

Diziye yeni bir oyuncu dahil olacağı öğrenildi.

HACER KARAKTERİYLE GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Eşref Rüya dizisine usta oyuncu Nalan Okçuoğlu dahil oluyor.

Dizinin merakla beklenen 41. bölümünde izleyici karşısına çıkacak olan Okçuoğlu, Hacer karakterine hayat verecek.

Nisan’ın annesinin yakın bir arkadaşı olarak kurguya dahil olan Hacer'in, geçmişe dair hangi sırları beraberinde getireceği şimdiden merak konusu oldu.