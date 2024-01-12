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Özel hayatı ile sık sık gündemde olan şarkıcı Hadise iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.
Hadise hem aşk hayatı ile hem danslarıyla ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Instagram'da 14,6 milyon takipçisi bulunan Hadise son paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.
Hadise'nin "Yılın ilk tbt'si" notuyla paylaştığı beyaz mini elbiseli pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler...