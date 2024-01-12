Hadise beyaz mini elbisesiyle sosyal medyayı salladı! "Alev aldı buralar" Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı iddialı pozlar ile dikkatleri üzerine çekti. İşte ünlü ismin o pozları...

ensonhaber.com

Özel hayatı ile sık sık gündemde olan şarkıcı Hadise iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Hadise, cesur pozlarını peş peşe paylaşmaya devam ediyor.

Hadise hem aşk hayatı ile hem danslarıyla ve paylaşımlarıyla sosyal medyanın en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Instagram'da 14,6 milyon takipçisi bulunan Hadise son paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.

Hadise'nin "Yılın ilk tbt'si" notuyla paylaştığı beyaz mini elbiseli pozları büyük beğeni topladı. İşte o kareler...