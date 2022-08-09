Hadise'ye benzetiliyordu! Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si minicik şortuyla nefes kesti...

Cennet Mahallesi dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, tatil pozlarını paylaştı. Temizsoy'un son paylaşımlarını görenler hayran kaldı.

Bir dönem Show TV'de yayınlanan Cennet Mahallesi; Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi isimleri bir araya getirdi.

İstanbul'un en renkli sokaklarına sahip olan Balat'ta çekilen dizi, eğlenceli sahneleri ile herkesi gülme krizine soktu ve keyifli anlar yaşattı.

Günümüzde de tekrarlarıyla yayınlanan dizinin oyuncuları, yıllar sonra hayatları ve yaşadıkları değişimlerle gündem oluyor.

Bu değişimi yaşayan isimlerden olan ve dizide Ayşe karakterine hayat veren Belemir Temizsoy, görenleri şaşırtıyor.

Değişimiyle adından söz ettiren Belemir Temizsoy, sosyal medya hesabını da aktif kullanıyor.

Geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinden romantik bir evlenme teklifi alan Belemir Temizsoy güzelliğiyle mest ediyor.

Mini şortuyla boy gösterdi

Güzelliğiyle dikkat çeken Belemir Temizsoy'un şarkıcı Hadise'ye benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Şimdilerde tatilde olan Temizsoy, son olarak tatil karelerini paylaştı.

Mini kot şortuyla boy gösteren Belemir Temizsoy'un son pozları beğeni yağmuruna tutuldu.