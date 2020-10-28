Hafız Yusuf Efendi kimdir? Hafız Yusuf Efendi filmi hangi kanalda, saat kaçta?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Hafız Yusuf Efendi filmi sinemaseverler ile buluşacak. Bir Osmanlı müzisyeni olan Hafız Yusuf Efendi hakkında merak edilenler...

Filmseverler bu akşam ekranda neler olduğunu araştırmaya başladı. Uzun zamandır ekranlarda oynamayan Hafız Yusuf Efendi filmi bu akşam seyirci karşısına çıkacak. Osmanlı Dönemi'nin sevilen müzisyenini konu alan filmde Hafız Yusuf Efendi'nin yaşam dramı konu alınıyor.

HAFIZ YUSUF EFENDİ KİMDİR?

Hâfız Yusuf Efendi 1857 yılında, o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Girit adasının Hanya şehrinde doğdu. Babasının adı Ahmed’dir. Küçük yaşında ailesi ile birlikte İstanbul’a geldi. Müşir Şakir Paşa’nın himayesinde öğrenimini tamamladı.

Paşanın konağında yapılan mûsiki toplantılarında bulunarak mûsiki zevkini ve mûsiki anlayışını geliştirdi. Konağa devam eden ünlü sanatkârlardan bu sanatın inceliklerini öğrendi. Bu konuda belli bir hocası olmamakla birlikte gerek bu toplantılarda, gerekse devam ettiği meşkhânelerde mûsikimizin gelenek ve kaideleri hakkında teknik bilgiler elde etti.

Trabzon defterdarı Şefik Bey’in daveti üzerine bir ara Trabzon’a gitti ve orada çalıştı. O sıralarda Şehremini (belediye başkanı) Rıdvan Paşa’nın isteği ile geri İstanbul’a döndü; Fatih Belediyesi “Tahrirat Kâtibi” oldu. Bildiği eserlerin çokluğu ile ünlü olan Hâfız Yusuf Efendi yaşadığı sürece hâfız, hanende ve mevlidhan olarak tanındı. Çok öğrenci yetiştirmiştir. Bazı okullarda fahri mûsiki öğretmenliği yaptı. En tanınmış öğrencileri Lemi Atlı ile Münir Nureddin Selçuk’tur.

Enderûn’dan yetişmekle birlikte bir süre burada çalıştığı için Enderûni, uzun süre Kadıköyü’nde oturduğu için “Kadıköylü” sıfatları ile tanınırdı. “Şark Mûsiki Cemiyeti”nde Ali Rıfat Çağatay’la birlikte yıllarca öğretmenlik yaptı. Vezneciler’de, Zeynep Hanım Konağı’nın karşısında küçük bir tütüncü dükkânı çalıştırdı. Bunun için “Attar” da denmiştir. 1925 yılında Haydarpaşa Nümûne Hastahanesi’nde öldü ve Karacaahmed mezarlığına defnedildi.

Hâfız Yusuf Efendi XX.yüzyıl içinde yetişmiş ve yaşamış bestekârlar arasında dikkat çekici bir simadır. İyi bir mûsiki öğrenimi görmemesine rağmen, Hacı Ârif Bey’le başlayan şarkı geleneği içinde güzel eserler veren ve kaidelere bağlı olan halkalardan biridir. Şarkılarının içinde güzel olanları çoğunluktadır. Marş bestelemeyi de denemiştir. Bilinen eserleri elliye yakındır.

HAFIZ YUSUF EFENDİ FİLM KONUSU

1870’li yıllarda, Osmanlı İmparatorluğu dönemi İstanbul’unda geçen bir aşk öyküsü... Bir din adamı, aynı zamanda da yetenekli bir müzisyen olan Hafız Yusuf Efendi’nin yaşamı anlatılıyor. Her şey bir faytoncunun bir hizmetçiye aşık olup, onu hamile bıraktığı, dahiliye nazırı bir paşanın konağında başlar.

Aşıklar evlenmek istemektedir ama paşa bunun evine yapılan bir hakaret olduğu gerekçesiyle karşı çıkar. Faytoncu bu nedenle hapse atılır, bahtsız sevgilisi de oğlunu dünyaya getirirken ölür. Faytoncu sevdiği kadının ölümünü haber aldığında, hapisten çıkar çıkmaz Paşa’dan intikam almaya yemin eder. Aradan yıllar geçer...

Faytoncu’nun oğlu Yusuf, iyi bir müzik zevkine ve derin bir dini inanca sahip yakışıklı bir delikanlı olur. Bir gece Paşa, Yusuf’un da içinde olduğu bir konsere katılır. O da zaman içinde eşini kaybetmiş ve kızıyla baş başa kalmıştır.

Yusuf’un yeteneğiyle büyülenen Paşa, ondan konağına gelerek kızına ve yeğenine müzik dersleri vermesini ister. Kısa bir süre sonra iki kız da Yusuf’a aşık olurlar ama genç müzisyenin sevgisini kazanan Paşa’nın kızıdır. Paşa’nın karşı çıkmasına karşın aralarında sıcak ve romantik bir ilişki başlar.

HAFIZ YUSUF EFENDİ FİLMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hafız Yusuf Efendi filmini 28 Ekim Çarşamba günü 23.45'de Kanal D ekranlarında izleyebilirsiniz.