Hafsanur Sancaktutan ceketinin düğmelerini açtı! O pozlar Instagram'ı salladı...

Oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplamayı sürdürüyor.
Hafsanur Sancaktutan oyunculuğunun yanında güzelliği ile de adından sıkça söz ettiriyor.
20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan küçük yaştan itibaren oyunculuk ile ilgilenmeye başladı.
Hafsanur Sancaktutan ilk olarak 2018 yılında Servet isimli dizide rol alarak ekranlara çıktı.
Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Darmaduman ve Dünyayla Benim Aramda dizilerinde rol alan genç oyuncu başarılı performansı ile adından söz ettirdi.
Son olarak Ya Çok Seversen isimli dizide başrol olarak yer alan Hafsanur Sancaktutan geçtiğimiz gün paylaştığı kareler ile dikkat çekti.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor.
Cesur tarzıyla poz veren Hafsanur Sancaktutan'ın o pozları takipçilerinin beğenisini kazandı.
İşte Hafsanur Sancaktutan'ın son Instagram pozları..