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Hafsanur Sancaktutan ceketinin düğmelerini açtı! O pozlar Instagram'ı salladı...

Hafsanur Sancaktutan ceketinin düğmelerini açtı! O pozlar Instagram'ı salladı... Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan güzelliği ile dikkat çekiyor. Genç oyuncunun son paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..