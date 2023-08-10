Hafsanur Sancaktutan'a büstiyeri küçük geldi, takipçileri yorum yağdırdı! "Sansür sandık" Ya Çok Seversin dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, minik büstiyeri ile sosyal medyaya damga vurdu.

İlk olarak 2018 yılında "Gülperi" dizisiyle televizyonda yer alan Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla ayrıca birçok ödül de kazandı.

Oyuncu, Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermesinin ardından, şimdilerde Son Yaz dizisinde Yağmur karakteri ile çıkış yakaladı.

Aslen Rizeli olan ancak kariyerinin peşinden İstanbul'a gelen Hafsanur Sancaktutan, şimdilerde yeni rolüyle adından söz ettiriyor.

Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı Ya Çok Seversen dizisinde Leyla karakterini canlandıran Hafsanur Sancaktutan, beğeni topluyor.

Cesur seçim

23 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan, Paris tarzıyla dikkat çekti.

Mini büstiyeri ile poz veren Sancaktutan, cesur bir dekolte tercih etti.

Ünlü oyuncunun takipçileri beğenmeden geçemezken, o karelere kayıtsız kalamadı.