Hakan Peker belediye başkan adayı mı oluyor? İşte Hakan Peker'in aday olacağı ilçe.. Ünlü sanatçı Hakan Peker'in 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Karabük'ün Safranbolu ilçesinden belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi. Hakan Peker bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde ünlü şarkıcı Hakan Peker'in belediye başkanı adayı olacağı iddia edildi.

Hakan Peker'in 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Safranbolu'dan belediye başkanı adayı olacağı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Hakan Peker sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile iddialara yanıt verdi.

Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

"Belli mi olur çok güzel projelerim var. Sanat kültür kenti, Unesco tarihi miras şehirler arasında yıllar önce yerini aldı. Çok güzel projelerim var kısmet diyelim şimdilik. O zaman ateşini yola bana"

1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Peker, 1989 yılında çıkardığı ilk albüm olan 'Bir Efsane' ile adından söz ettirmeyi başardı.

1990'lı yıllarda pop müziğin en önemli isimleri arasında yer alan Hakan Peker, sahne performansları ve şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesini ulaştı.