Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin kimdir,kaç yaşında? 'Geleceğin Tarık Akan'ı' diyorlar...

ATV ekranlarının yeni iddialı dizisi Hakim, bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Dizide Ozan karakterini canlandıran Fatih Berk Şahin ise dikkat çekti. Peki Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında?

Sezon ortasında başlamasına rağmen heyecanla beklenen Hakim dizisi, 4 Nisan Pazartesi akşamı seyircisiyle buluşuyor.

ATV ekranlarının Limon Film imzalı iddialı yapımı Hakim'in senaryosu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın yazdığı, yönetmen koltuğunda Erkan Tunç ve Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı dizi, "adalet" kavramını sorgulatacak.

Suç ve aksiyon türündeki Hakim dizisi, işini yıllar boyunca adaleti sağlamak adına yapan ve etrafındaki herkes tarafından saygı gören hakimin oğlu bir suça karışmasıyla ilerleyecek.

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan'ın yer alan Hakim, "Your Honor" dizisinden uyarlanıyor.

Dizide dikkat çeken oyuncular seyirciler tarafından merakla araştırılırken, bu isimlerden birisi de Ozan karakteri oldu.

Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan'a hayat veren Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.

İşte Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin hakkında bilgiler...

HAKİM DİZİSİ OZAN KARAKTERİ

Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi…

Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir.

En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır.

FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Berk Şahin 2004 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fatih Berk Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu.

Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde 'Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı.

Fatih Berk Şahin, Show TV'nin 'Yalancı' dizisinde rol aldı.