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    Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı...

    Hakim dizisinin başrol oyuncusunu Erdal Beşikçioğlu'nun özel hayatını merak edenler, 32 yıllık eşini görünce şaşırıyor. Bir oğlu ve bir kızı olan çift, evliliklerinin sırrını yıllar önce paylaşmış...
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 17:29
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    Hakim'in yıldızı Erdal Beşikçioğlu'nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı...

    Bir Ankara Polisiyesi Behzat Ç. ile adeta özdeşleşen,  “Bir Delinin Hatıra Defteri” oyunu, ardından Kağıt Ev dizisi, son olarak ise “Bergen” filmiyle gündeme damgasını vuran Erdal Beşikçioğlu, şimdilerde Hakim dizisi ile seyirci karşısında.

    Başrolü Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel ile paylaşan Erdal Beşikçioğlu, Ömer karakterine hayat veriyor.

    Dürüst bir hakimin oğlu ve vicdanı arasında kalmasını anlatan hikayede, Beşikçioğlu yine inanılmaz bir performans sergiliyor.

    Oynadığı her karakterin hakkını veren usta isim, milyonlarca hayranı tarafından yakından takip ediliyor.

    Kendisi hakkında merak konularından birisi de özel hayatı…

    32 YILLIK EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI

    Özel hayatını kameralardan uzak yaşayan Beşikçioğlu’nun evli olduğunu duyanlar şaşırmıyor değil.

    Üstelik 32 yıldır mutlu süren bir evlilikten bahsediyoruz.

    Erdal Beşikçioğlu’nun hayat arkadaşı Elvin Beşikçioğlu kendisi gibi oyuncu.

    1972 yılında Çankırı’da dünyaya gelen Elvin , Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun. Erdal Beşikçioğlu ile de yolları burada kesişiyor.

    Elvin Beşikçioğlu, "Erdal, çok sevdiğim bir sınıf arkadaşımdı. Sonra arkadaşlığımız yavaş yavaş bir aşk hikâyesine dönüştü." diyor.

    Konservatuarda tanışan çiftin ilişkisi 1990 yılında evlilik ile taçlandı.

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #1

    KIZI DERİN VE OĞLU ÖMER

    32 yıllık evli çiftin, ilk çocukları Derin 2001 yılında dünyaya geldi. 2012 yılında ise oğulları Ömer doğdu.

    Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu, babasının izinden giderek oyuncu olmaya karar verdi.

    Derin Beşikçioğlu, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Bergen filminde de kamera karşısına geçti.

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #2

    EVLİLİĞİN SIRRI

    Elvin Beşikçioğlu ise eşi ile aynı dizide Behzat'ın kızının annesi ve eski eşi Ceyda olarak karşımıza çıkmıştı. Kördüğüm dizisinde de rol aldı.

    Elvin Beşikçioğlu, yıllar önce verdiği bir röportajda eşi için "O benim bu hayattaki tek dostum. Erdal anlar, dinler, yardımcı olur. Tek bir bakışı bile bana bir şey anlatmak için yeter. Erdal'la olduğum için çok şanslıyım. Bizim evliliğimizin sırrı dostluğumuz" ifadelerini kullanmıştı.

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #3

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #4

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #5

    Hakim in yıldızı Erdal Beşikçioğlu nun 32 yıllık eşine bakın! Hem de meslektaşı... #6


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